محافظ القاهرة يوزع الهدايا ولحوم الأضاحي على الأيتام

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بزيارة دار الهنا لرعاية الأيتام بمصر القديمة لتقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك ومشاركتهم فرحة العيد حيث قام بتوزيع الهدايا ولحوم الاضاحى عليهم.

واطمأن المحافظ خلال الزيارة على مستوى الرعاية المقدمة للأيتام مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للموجودين بها وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة .

وتضم دار الهنا ٨٣ طالب بالمرحلتين الاعدادية والثانوية و٥ طلاب بالتعليم الجامعى وتحرص الدار على المشاركة في جميع الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية كما تسهم الدار فى زواجهم ورعايتهم بعد الزواج .

وشارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونوابه للمناطق الغربية والشرقية والشمالية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة المواطنين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف فى اجواء احتفالية وسط التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أقامة شعائر الصلاة وغلق مصلى النساء و مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي .

وحرص محافظ القاهرة عقب أداء صلاة العيد على تهنئة المواطنين بحلول العيد .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين لعدم الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها حرصًا على الصحة العامة مؤكدًا فتح جميع المجازر المرخصة بالقاهرة بالمجان لاستقبال أضاحى المواطنين .

وأقيمت شعائر صلاة العيد في القاهرة 2021، طبقا للحسابات الفلكية في القاهرة والجيزة في تمام الساعة 5:32 صباحًا.

جولة محافظ القاهرة في اول ايام عيد الأضحى

جولة محافظ القاهرة في اول ايام عيد الأضحى

جولة محافظ القاهرة في اول ايام عيد الأضحى

جولة محافظ القاهرة في اول ايام عيد الأضحى

جولة محافظ القاهرة في اول ايام عيد الأضحى