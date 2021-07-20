الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد المستشفيات عقب صلاة العيد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

زار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مستشفى الخارجة العام لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية. 

حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة وقدم الهدايا للمرضي، متمنيًاَ لهم الشفاء العاجل، كما اطمئن على الخدمة الطبية المقدمة وإنتظام العمل والجاهزية بأقسام الإستقبال والطوارئ وتواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات للتعامل مع أي طوارئ خلال خلال أيام العيد.

وقد أدى محافظ الوادي الجديد، صلاة عيد الأضحي المبارك، بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة يرافقه اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد و لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي المحافظة وسط إلتزام بالإجراءات الإحترازية. 

وفي سياق متصل أكد محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المرافق لإستقبال عيد الأضحي المبارك، مشددًاَ علي تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية للتعامل مع أي طوارئ خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بذات الضوابط المقررة لأداء الصلاة. 

موجهًاَ بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وإستقبل 329 مسجدًا بمدن وقرى المحافظة المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات إحترازية ووقائية وإرتداء الكمامة وإصطحاب المصلي الشخصي بكل مصلي للحماية من فيروس كورونا وحرصًا على سلامة المواطنين.

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محافظ الوادي الجديد زيارة مستشفى الخارجة العام لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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