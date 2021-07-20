- نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى:

يحتفل العالم الإسلامي، بعيد الاضحى المبارك، الذي يكثر فيه تناول اللحوم بجميع أنواعها، مما يتعارض مع أصحاب بعض الأمراض المزمنة كالنقرس.

لذلك يتحدث الدكتور إسلام عبدالعزيز استشاري امراض المخ والأعصاب، لـ"الدستور" عن كيفية تناول اللحوم بدون حدوث أي التهابات أو آلام بسبب مرض النقرس.

- مرض النقرس:

داء الملوك أو مرض النقرس، يحدث بسبب خلل في نسبة حمض اليوريك أسيد في الجسم، والذي يتجمع بعدها على شكل بلورات في الدم والأنسجة والكلى، ويصيب مفاصل الجسم، وهناك نوعان منه الاول يصيب الإنسان بدون أي سبب ويكون بسبب بعض الخلل في الجسم، والسبب الثاني يكون بسبب الأثار الجانبية لبعض الأدوية.

- أعراض مرض النقرس:

- ألام حادة في المفاصل:

يشعر المصاب بألام حادة في جميع مفاصل الجسم، بسبب تجمع بلورات حمض اليوريك أسيد وعادة يكون الألم متركز في مفصل اليد، أو مفصل الكوع "الرسغ"، الركبة، أو في الكاحل، او إصبع القدم الكبير خاصة في القدم اليمين.

- احمرار والتهاب المفاصل:

تصاب المفاصل بالتهابات، فيتغير مظهرها الخارجي، وتتورم، وتصاب بإحمرار ويشعر المريض بالألام حادة عند لمسه، كما أنه سيشعر بحرارة شديدة في المكان المصاب.

- صعوبة في تحريك المفاصل:

يجد مريض النقرس صعوبة شديدة في تحريك المفاصل المصابة ولكن هذا في مراحل متأخرة من المرض.

- الشعور بعدم الراحة:

يشعر مريض النقرس بألم معظم الوقت، ولكنه يأتي على هيئة نوبات تظهر وتستمر لمدة أسبوع ثم تختفي ولكن هناك شعور دائم بعدم الراحة في الجسم.

- اشياء يمنع تناولها عند الاصابة بالنقرس:

- الكافيين:

الكافيين من المشروبات المدرة للبول، ويساعد في إنخفاض نسبة الماء في الجسم، مما يساعد في ترسب بلورات حمض اليوريك اسيد وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.

- الأسماك:

تعتبر من المصادر الغنية بمركب البيورين الأبيض المتبلر، والذي يساعد بشكل كبير في الإصابة بمرض النقرس.

- اللحوم الحمراء:

يتركز حمض البيورين بشكل كبير في لحوم الحيوانات، لذلك عند تناولها تكون محفز كبير للإصابة بمرض النقرس.

- عصير الفاكهة:

رغم أن تناول الفاكهه نفسها كثمار تؤكل لا يشكل أي خطورة في الإصابة بمرض النقرس أو حتى على المصابين به، لكن تناول عصير الفاكهة يقوم بالعكس تمامًا فوجود نسب عالية من الفركتوز في هذه العصائر يساهم بنسبة لا تقل عن 74% في الإصابة بمرض النقرس.

- اللحم البقري:

لا يختلف اللحم البقري عن اللحوم الحمراء، فهو يحتوي على نسبة عالية من حمض البيورين.

- المقليات:

تساعد المقليات على حدوث ألام شديدة وتزيد من فرصة الاصابة به كمرض مزمن، لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة.

- نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى:

- محاولة التقليل من تناول اللحوم أو تناول اللحوم البتلو بأي كمية فهي صحية.

- تجنب تناول الكبدة والكلاوي والقلب لأنها من أجزاء اللحوم التي تحتوي على حمض اليوريك بكمية كبيرة.

- الحرص على إزالة الدهون من اللحوم قبل وبعد طهيها، عند الشوي.

- شرب المياه بشكل جيد بعد تناول اللحوم.

-تناول مشروبات عطرية كالينسون والبابونج والنعناع لأنها تساعد غلى تنقية الكلى.

- تناول كمية كبيرة من الخضروات والفاكهة.

- تجنب تناول الحلويات قدر الامكان لأنها تزيد من نسبة حمض اليوريك بطريقة كبيرة جدًا.