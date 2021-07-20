بعد صلاة العيد.. محافظ أسوان يزور «الإدريسي» (صور)

أجري اللواء أشرف عطية زيارة مستشفى أسوان الجامعى، حيث أطمئن المحافظ على الحالة الصحية لسماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ونقيب الأشراف بأسوان، والذى تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وأصابات في الصدر والبطن وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج اللازم.

كما أطمئن اللواء أشرف عطية على الحالات الأخرى التي كانت مرافقة للسيد الإدريسى، بالإضافة إلى المرضى بشكل عام داخل أقسام المستشفى المختلفة ومستوى الخدمة الطبية المتوفرة لهم، وقد رافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان.

وجاء ذلك بعد أداء اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية، وذلك وسط إبتهالات التكبير والتهليل للمصليين من المواطنين مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى.

وبحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

فيما قام الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل بأن يزول الوباء والبلاء وأن يحفظ مصرنا الحبيبة ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.

وفى ذات السياق أدى الآلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بالمسجد الجامع في مدينة أسوان، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة لحلول العيد، ورافق الأهالي أولادهم الصغار لمشاركتهم في تلك الأجواء.

وحرص الأهالي على الافتراش أيضًا امام الأندية وبطول الطريق على شارع كورنيش النيل في مدينة أسوان، وجاء ذلك نظرًا للازدحام لغلق منطقة معينه عند شارع كورنيش النيل لتأمين المواطنين المفتشين أمام المسجد.

وجاءت صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بالمسجد الجامعي في أسوان، وسط تكثيفات أمنية مشددة، لتأمين المصلين بالمسجد والشوارع، كما تم التأمين بسيارة أسعاف وأطفاء متمركزين أمام المسجد.

محافظ أسوان خلال زيارة للسيد الادريسي