الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يصلي العيد ببنها.. ويناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان

أدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري، والعميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وسط إجراءات احترازية ووقائية .

ووجه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة، وأبناء القليوبية خاصة بمناسبة العيد المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن و الإستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

كما تناولت الخطبة التأكيد على توطيد وتقوية العلاقات الإجتماعية من خلال التواصل مع الأهل والأبناء والحرص على إدخال البهجة والسرور على الناس جميعا وخاصة الفقراء واليتامى والمساكين وذوى الحاجة، كما دعا جموع المصلين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي حرصا على صحتهم وسلامتهم وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .

 

وفى سياق متصل صرح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مديرية الأوقاف انتهت من استعداداتها عبر تجهيز 2164 مسجدا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن صلاة العيد سوف يقتصر أداؤها  داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مضيفا  أن هناك تنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري. 

ومن جانبه شدد فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على الأئمة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وألا تزيد مدة الخطبة عن ١٠ دقائق، حرصا على سلامة المواطنين، لافتا إلى أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، وذلك في إطار التعليمات الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء .

وزارة الأوقاف القليوبية عيد الأضحى الشعب المصري اللواء عبد الحميد الهجان مدير أمن القليوبية

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