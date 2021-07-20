الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بهجة ذبح الأضاحي.. «الإسكندرانية» يتجمعون أمام المجازر في أول أيام العيد

ذبح الاضاحي
ذبح الاضاحي

توجه المواطنون عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى ذبح الأضاحي الخاصة بهم في شوارع المدينة.

وتجمع المواطنون أمام محلات الجزارة لمتابعة لحظات الذبح برفقة عائلاتهم وأصدقائهم.

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ذبح الأضاحي

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن المواطنين يمكنهم ذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي: مجزر العامرية ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وطوال أيام التشريق الثلاثة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء، ومديرية الطب البيطري، والرقابة والرصد البيئي والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وممثلي الصرف الصحي والمرور وشرطة المرافق حملات مكبرة للتفتيش على سلامة اللحوم والتأكد من أن عملية الذبيح لا تتم خارج المجازر الحكومية.

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ذبح الأضاحي

في مشاهد تعمها البهجة والفرح، أدى المواطنون صلاة عيد الاضحى المبارك في ساحة مسجد المرسي أبو العباس في صحبة عائلاتهم وأطفالهم وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وأكدت مديرية الأوقاف بالمحافظة على الإلتزام بتعليمات الوزارة بخصوص صلاة عيد الأضحى، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وكذلك تشكيل غرفة فرعية بكل إدارة لمتابعة صلاة العيد ومشروع صكوك الأضاحي وحتى انتهاء عصر الجمعة المقبل والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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ذبح الأضاحي

وتجملت عروس البحر المتوسط برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء على مستوى المحافظة، لتكون متنفس طبيعي للمواطنين من أهالي وزوار المحافظة وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما تكثف الحملات الرقابية بمحافظة الإسكندرية على الأسواق والمخابز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضبط أي مخالفات والتأكد من انضباط المخابز البلدية وإنتاج كميات كافية من الخبز والمطابقة للمواصفات الفنية.

وتضخ المديرية بالمحافظة كميات كافية من السلع التموينية الأساسية، لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال أيام العيد.

الأضاحي الإسكندرية عيدالأضحى المبارك التموين بحري

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