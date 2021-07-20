كورنيش النيل بالمنيا يستقبل المحتفلين بعيد الأضحى (صور)

استقبل كورنيش النيل بمحافظة المنيا احتفالات المواطنين بعيد الأضحي المبارك لأول مرة منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي تسبب في إغلاق الكورنيش أمام المواطنين في كافة الأعياد والاحتفالات.

وانطلق أهالي مدينة المنيا من رجال وسيدات وأطفال للاحتفال بالعيد على الكورنيش وسط فرحة وسعادة غامرة، أكد البعض أنهم لم يشاهدوها أو يشعروا بها منذ إغلاق الكورنيش والذي يعرف بين أهالي المحافظة بمصيف الفقراء والذي كان قد تم تطويره وإعادة تصميمه وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بافتتاحه.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعلن إعادة فتح كورنيش النيل أمام المواطنين بشكل جزئي يوم 25 مايو الماضي، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تفعيلا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي أقرت استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية شهر مايو الجاري ، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة حيث يعاد فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين.

وقرر المحافظ في ذلك الوقت أن تكون مواعيد فتح الكورنيش من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً من كل يوم، على أن يكون افتتاح الكورنيش جزئيا من السور الجنوبي لنادى الشرطة وحتى منطقة كدوان جنوباً، ومن السور الشمالي لنادى الشرطة وحتى بداية سور المدرسة الثانوية العسكرية شمالاً، موجها بتوفير مداخل ومخارج خاصة وممهدة لذوي الهمم.

كما كلف المحافظ مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، بإتمام وإجراء أعمال التطهير للكورنيش بصفة دورية، مع قيام هيئة الإسعاف المصرية بتوفير خدمات إسعاف ثابتة بمواجهة كورنيش النيل وأمام المساحة التي سيتم افتتاحها أمام المواطنين.

وأكد المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قامت بتكليف أحد المختصين بالوحدة المحلية للقيام بمهام مدير الكورنيش وتكليف عدد مناسب من الموظفين للإشراف على تشغيل الكورنيش وضبط النظام بداخله، مع توفير خدمات أمنية بصفة دائمة لكورنيش النيل من خلال مديرية الأمن.

كما أكد محافظ المنيا أنه تم تركيب عدد من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بركن السيارات بالاتجاه الموازي لكورنيش النيل بالنسبة للمسافة من شمال نادى الشرطة وحتى ديوان عام المحافظة شمالاً.

وشدد المحافظ على عدم السماح بافتراش الأرض والجلوس على النجيلة حرصاً على عدم تلفها وبما يكفل التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وعدم السماح بدخول الأفراح أو إقامة أية احتفالات أو تجمعات على الكورنيش والتأكيد على المواطنين بمراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع قيام الوحدة المحلية بتركيب لافتات ولوحات إرشادية لتوعية المواطنين .

كما افتتح المحافظ عددا من الأعمال المنتهية من تطوير كورنيش النيل، ودعا المحافظ أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، والذي يعد المتنفس الحقيقي للمواطن البسيط، مؤكدا أن إعادة فتح الكورنيش أمام الجمهور بعد إغلاقه بشكل جزئي ، هي تجربة تخضع للتقييم المستمر ، وسنعمل جميعا على نجاحها من خلال تطبيق جميع الإجراءات والضوابط لحماية المواطنين، لافتا أن وعي المواطن هو الأساس في نجاح تلك التجربة.

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