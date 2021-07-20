الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يحتفل بعيد الأضحى مع الأطفال والمسنين بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

احتفل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بعيد الأضحى المبارك، بزيارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين (كبار بلا مأوى)، ودار الرسالة لرعاية المسنات ودار إقامة أطفال بلا مأوى، وذلك بحضور أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا.

وحرص المحافظ  على تهنئة جميع النزلاء، وتقديم الهدايا العينية والمادية لهم، لإدخال البهجة والسرور عليهم في أول أيام العيد، حيث حرص على الجلوس مع النزلاء واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمأن من المسئولين على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها النزلاء وخاصة الأطفال، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير جميع متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على تبادل الأحاديث الودية والتحفيزية ومداعبة الأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه عقب تقديم فقرات من الغناء والإنشاد وحفظ القرآن الكريم، معربًا عن سعادته البالغة لوجوده في مثل هذا اليوم بين الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم في مثل هذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا أن رعاية الأيتام وإعطاءهم حقوقهم كاملة بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ويحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويضمن بالضرورة نشأة طفلٍ مُحِبّ لمجتمعه.

وفي نهاية الزيارة، قدمت جمعية رسالة الخيرية درع الجمعية لمحافظ الغربية، لتعاونه الدائم ودعمه لمشروع  أطفال بلا مأوى.

وأدى محافظ الغربية، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي، وسط إجراءات احترازية مشددة ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، والشيخ سيد عبد المجيد مدير مديرية الأوقاف بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

ووجه الدكتور رحمي التهنئة لأهالي محافظة الغربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولي- عز وجل- أن يعيده على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء.

وأشاد المحافظ بإتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المسجد، وانتشر رجال الشرطة والكمائن الثابتة في محيط المسجد والمساجد المخصصة للصلاة، وعددها ٣٠٠٠ مسجد على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف القطاعات، والتزام المحال والمقاهي بالقرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع استمرار تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات للبلاغات والشكاوى على مدار الساعة.

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