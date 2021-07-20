الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حماة الوطن بالدقهلية يوزعون الحلوى والبالونات على الأطفال بعد صلاة العيد

حماة الوطن بالدقهلية
حماة الوطن بالدقهلية يوزعون الحلوى والبالونات

حرصت أمانة حزب حماة الوطن بالدقهلية برئاسة المهندس علاء السعدنى أمين عام المحافظة على مشاركة المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك عن طريق إطلاق البالونات التى تحمل شعار الحزب وتوزيعها على الأطفال بمحيط مسجد النصر بالمنصورة بالإضافة إلى توزيع الحلوى على الأطفال والمواطنين.

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الأطفال بعد صلاة العيد 

كما حرص أمين عام المحافظة وأعضاء هيئة المكتب على آداء صلاة العيد بمسجد النصر بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

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الأطفال بعد صلاة العيد 

فيما قام أمناء المراكز والوحدات الحزبية بمشاركة المواطنين فرحتهم بنطاق المحافظة عن طريق توزيع الحلوى عليهم.

 

وفيما يأتى ذلك فى إطار توجهيات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب بالتواجد الدائم بين المواطنين فى كافة المناسبات.
 

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الأطفال بعد صلاة العيد 

وأدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد النصر بالمنصورة، وشاركه اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمنالدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعدد من التنفيذيين. 

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الأطفال بعد صلاة العيد 

واستعدت مديرية الأوقاف بالدقهلية لعيد الأضحى المبارك، بتطهير المساجد الكبيرة والتى تم فية صلاة، بعد إلغاء الساحات الكبيرة.
 

وأكد المحافظ على استمرار متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين سواء التي تتم من خلال جهاز النظافة بالمنصورة وضواحيها أو التي تتم بالمراكز والمدن والأحياء ومتابعة النشاط اليومى لتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.

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الأطفال بعد صلاة العيد 

وأشار "مختار" إلى أن أعمال الجهاز في الفترة الصباحيه شملت كافة شوارع مدينة المنصورة الرئيسيه والفرعية منها على سبيل المثل (الجيش وقناة السويس والترعه وعبدالسلام عارف والنخله والجلاء وجيهان والجمهورية وأحمد ماهر والحسينية وسيدي يونسوالدراسات) أسفرت عن رفع 550 طن من القمامه والأتربة.

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الأطفال بعد صلاة العيد 

وأكد المحافظ على أن نظافة الشوارع والميادين هي مسؤلية مشتركة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين من خلال الالتزام بوضع القمامة فيأماكنها المخصصه وفي الأوقات المحددة للحفاظ على نظافة الشوارع على مدار اليوم، مؤكدًا أن الجمع من المنبع سيبدأ خلال شهر أغسطس القادم بمنطقة غرب المنصورة كمرحلة أولى للقضاء علي ظاهرة الصناديق والقمامة بالشوارع. 

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الدقهلية أمانة حماة الوطن عيد الأضحى بالونات صلاة العيد

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