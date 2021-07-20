الأنبا يؤانس يترأس صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، اليوم، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.

شارك في حضور صلاة القداس الإلهي عددًا من الشمامسة إلى جانب الشعب القبطي.

واتخذت الكنيسة القبطية خلال إتمام القداس الإلهي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، يلقي الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء اليوم عظته الأسبوعية بمقر كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.

يشاركه في حضور العظة الأسبوعية عددًا من الكهنة والشمامسة إلى جانب الشعب القبطي.

وفي السياق ذاته، تستعد إيبارشية أسيوط لاستقبال صوم السيدة العذراء مريم، والذي يحل في 7 أغسطس المقبل.

من هو الأنبا يؤانس

ولد الأنبا يؤانس أسقف أسيوط يوم 23 نوفمبر 1960، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة أسيوط سنة 1983 م.

ودخل دير الأنبا بولا يوم 15 سبتمبر 1986 سامه قداسة البابا شنوده الثالث قسًا يوم 27 مايو 1991 وعيَّنه سكرتيرًا له (حوالي 21 عامًا).

كلفه البابا شنودة الثالث بالإشراف على دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في سوهاج، الدير الأبيض والدير الأحمر: دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاي من عام 1995 م، إلى أن تمت رسامة نيافة الأنبا أولوجيوس أسقفًا لدير الأنبا شنودة.

في عام 1996 كلَّفه البابا شنودة بالإشراف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية وكان يمثل الكنيسة في الاجتماعات المسكونية، وهو عضو باللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي من عام 1989 م.

وجلسه البابا تواضروس الثاني، أسقفًا على أسيوط في 24 مايو 2015، وهو كان أحد المرشحين لخلافة البابا شنودة بعد وفاته عام 2012، إلا أن لجنة الترشيحات البابوية استبعدته من السباق هو وآخرين.

بعد نياحة الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط سنة 2018، أشرف الأنبا يوأنس على الإيبارشية حتى تم رسامة الأنبا ثاؤفليس أسقفًا عليها عام 2019 م.