محافظ البحيرة يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمر بن الخطاب بدمنهور

أدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرفقه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والوعظ صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور .

وتناولت خطبة العيد التى ألقاها الدكتور محمد أبو حطب ـ وكيل وزارة الأوقاف قصة الفداء العظيم وامتثال سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل لأمر الله ،مؤكداً على أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.

هذا وقد شهد المسجد وكافة مساجد المحافظة التى تم اداء الصلاة بها حملات تعقيم وتطهير وضع علامات إرشادية بأماكن الصلاة وتحديد التباعد الاجتماعي بين المصلين وكذا التوعية بأهمية ارتداء الكمامات والحضور بمصلى شخصي ومراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والإلتزام بكافة تعليمات وزارة الأوقاف الواردة فى هذا الشأن.

كما تم منع إقامة الصلاة في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظاً على صحة المواطنين .

وعقب الانتهاء من الصلاة قد قدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإسمه وجميع الأجهزة التنفيذية التهنئة للمصلين بحلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء وأن يمن عليها بالأمن والأمان والخير والبركات.



وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم فتح جميع مجازر المحافظة أمام المواطنين لذبح الاضاحي بالمجان وبدون اى مقابل وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم تشكيل لجان من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن من أجل متابعة تنفيذ تلك القرارات.