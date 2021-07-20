الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ازدحام هائل للأهالى بشارع كورنيش النيل فى أسوان بعد صلاة العيد (صور)

ازدحام هائل للمواطنين
ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل

شهد شارع كورنيش النيل في مدينة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، ازدحام شديد للأهالي عقب عودتهم من صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الجامع أول المدينة، حيث إنهم حرصوا على السير قدمًا للعودة إلى منازلهم بالمناطق المختلفة داخل المدين، وجاء ذلك نظرًا لقلة عدد وسائل الموصلات المارة بطريق الكورنيش خلال هذا التوقيت الصباحي.

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ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل 

و حرص العديد من الشباب والفتيات التقاط الصور التذكارية أثناء سيرهم بشارع كورنيش النيل، في الإطار احتفالاً بحلول عيد الأضحى المبارك، ووسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.

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ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل 

وشهد شارع كورنيش النيل في مدينة أسوان، مرور مكثف للدوريات الشرطة والمرور لتأمين الأهالي، وتنظيم الحركة المرورية بالطريق.

 

وأدى الآلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بالمسجد الجامع في مدينة أسوان، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة لحلول العيد، ورافق الأهالي أولادهم الصغار لمشاركتهم في تلك الأجواء.

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ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل 


وحرص الأهالي على الافتراش أيضًا امام الأندية وبطول الطريق على شارع كورنيش النيل في مدينة أسوان، وجاء ذلك نظرًا للازدحام لغلق منطقة معينه عند شارع كورنيش النيل لتأمين المواطنين المفتشين أمام المسجد.

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ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل 

وجاءت صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بالمسجد الجامعي في أسوان، وسط تكثيفات أمنية مشددة، لتأمين المصلين بالمسجد والشوارع، كما تم التأمين بسيارة أسعاف وأطفاء متمركزين أمام المسجد.

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ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل 


جدير بالذكر أن الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، قال إن استعدادات مديرية الأوقاف لعيد الأضحى المبارك، شملت تجهيز وتعقيم المساجد لإستقبال المصلين أثناء أداء صلاة عيد الأضحى، وذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل 

وأضاف "عبدالسيع"، في تصريح لـ'' الدستور'' أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في  جميع المساجد التي تقام بها صلاه الجمعة فقط،  لم تتم إقامتها في الساحات أو الزوايا أو الأندية أو الشوارع طبقًا للتعليمات، وأنه تم تشكيل 28 غرفه عمليات فرعية بجميع الإدارات على مستوى المحافظه، بجانب غرفه عمليات مركزية داخل  المديريه، برئاسته.

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ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن تشمل مهام غرف العمليات بالإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، المتابعة المستمرة طوال الوقت حتى صلاة يوم الجمعة، كما أنه تم  وقف الاجازات مديريه الادارات والقائمه والمفتشين وقطع الدعوة وجميع القيادات في أيام العيد، وذلك ضمن استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

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ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل 

ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل
ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل
ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل
ازدحام هائل للمواطنين بشارع كورنيش النيل
العيد مبارك أسوان الثلاثاء عيد الأضحى كورنيش النيل

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