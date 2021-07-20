عبادة: مساجد الإسماعيلية التزمت بالإجراءات الاحترازية

شهدت مساجد الإسماعيلية، إقبال الآلاف على المساجد، لأداء صلاة العيد، في المساجد التي تم تخصيصها من قبل المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.



وشهدت المساجد توافد المصلين وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وأدوا صلاة العيد، ثم توجه عددا كبيرا منهم للحدائق المفتوحة والأندية الشاطئية من أجل الاستمتاع بها في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور صبرى عباده وكيل وزارة أوقاف الإسماعيليّة، إن جميع الآئمة التزموا بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، ولم يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن وزارة الأوقاف أقامت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، من خلال عدد من الضوابط، ، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، مع ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلىين للمصلى الشخصي.

بالإضافة إلى مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولم تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولم تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، كما تم التأكيد أن لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

وفي سياق متصل أعلن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن المساجد التي شهدت إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، مؤكّدا أنه سيتم السماح بالصلاة في المساجد الكبرى فقط، محذراً من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات.

وأكدت وزارة الأوقاف، ضرورة الالتزام بـ15 شرطا، لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021، والتي تأتي في مقدمتها ارتداء الكمامة إجباريا للمصلين والعاملين.

وطالبت الوزارة المصلين باصطحاب المصلی الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه.