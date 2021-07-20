الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حل لغز العثور على جثتى شاب وفتاة داخل سيارة بالهرم

جثة
جثة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، لغز العثور على جثة سائق أوبر وفتاة، داخل سيارته في جراج بمنطقة الهرم، وتبين أن الشاب والفتاة مبلغ بتغيبهما، منذ قرابة 3 أيام، وعثر على جثتيهما في حالة تعفن داخل السيارة.

وأفادت التحريات والتحقيقات، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن الشاب تربطه علاقة بالفتاة، وكان تقدم لخطبتها ورفضته أسرتها، وأنها كانت بصحبته وفي أثناء العلاقة داخل السيارة لفظا أنفاسهما الأخيرة، نتيجة تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تناولهما جرعة زائدة من المواد المخدرة “اوفر دوز”. 

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وأن الجثتين عُثر عليهما داخل السيارة، وبجوارهما متعلقاتهما الشخصية، ومصابين بحالة تعفن، لمرور أكثر من 48 ساعة على الوفاة، ونظرًا لإغلاق منافذ التهوية بالسيارة، ما تسبب في مصرعهما بعد تشبع الرئتان بثاني أكسيد الكربون. 

وانتقلت قوة من المباحث وتحفظت على السيارة، وحرزت الكاميرات التي أظهرت أن السيارة توقفت فى محل تحت الإنشاء واستمرت قرابة يومين، حتى عثرت القوات عليهما، وحضرت النيابة العامة، وناظرت الجثتين وقررت عرضهما على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة. 

وبالفحص أمكن التوصل إلى أن سيارته متوقفة في محل مستأجر بمعرفته يستخدمها كجراج، وتبين أنه مغلق من الداخل، وبكسره عثر على جثة المتغيب بالمقعد الخلفي نائمًا وبصحبته فتاة 21 سنة، تربطه بها علاقة عاطفية، سبق وأن تقدم لخطبتها ورفضه أهلها، وتبين أنه محرر بشأنها محضر غياب، وكلاهما في حالة تعفن، ولا توجد بهما أي إصابات وبحوزتهما جميع متعلقاتهما، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقلهما للمشرحة.   

وأمرت النيابة العامة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

جثة سائق أوبر فتاة حالة تعفن الهرم جراج

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

مصدر أمنى ينفى إطلاق ضابط شرطة الأعيرة النارية على شخص بالبساتين

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

تعرف على صيغة وعدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021

محمود الخطيب: «شكرًا للسيسى.. واليوم نفتح صفحة جديدة فى كتاب البطولات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه