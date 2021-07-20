«العيد فرحة».. «أحمد» يوزع الهدايا بعد صلاة العيد بالوراق

في لافتة جميلة، قام "أحمد" صاحب أحد محلات الهدايا بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، بتوزيع الهدايا على الأطفال والمصلين بعد صلاة العيد مباشرة بابتسامة تملئ وجهه ووسط فرحة الاطفال بالهدايا المبهجة من حيث البالونات الملونة والألعاب.

وأكد "أحمد" أن اعتاد كل عام على توزيع الهدايا على المصليين قائلا: "أتعودت من تلت سنين أن كل سنة توزع هدايا بكون فرحان وأنا شايف الضحكة على وشوش الأطفال والكبار والعيد فرحة".

توزع الهدايا بعد صلاة العيد بالوراق

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إقامة صلاة عيد الأضحى ستكون فقط في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، دون إقامتها في الساحات، مؤكدا على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الزوايا ولا المصليات ولا الساحات ولا في الطرقات.

وطالب وزير الأوقاف المصلين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب الالتزام بها في صلاة العيد باصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وقت الصلاة مع التباعد الاجتماع، مشددا على ضرورة فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق فقط.

توزع الهدايا بعد صلاة العيد بالوراق

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر متفاوته ، لكن أغلب المحافظات، منها القاهرة والجيزة، في متوسط الساعة 05:31 – 05:32 صباحًا، بينما يختلف في المحافظات وفقا للتوقيت المحلي لكل محافظة.

توزع الهدايا بعد صلاة العيد بالوراق

ويتراوح الزيادة والنقصان في المواقيت بنحو 10 دقائق باختلاف المحافظات، وتعلن أقسام الإدارة المركزية لشئون الخرائط.

وسمحت المساجد المخصصه للصلاة بدخول أعداد محدودة من المصلين للمساجد مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الوقت الذي افترش فيه المئات الساحات الخارجية للمساجد لأداء صلاة العيد، مرتدين الكمامات حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مشددا على ضرورة فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق فقط.