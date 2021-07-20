فرق من الهلال الأحمر توزع الهدايا على أهالى رأس البر فى دمياط

تواجد فرق من جمعية الهلال الأحمر المصري فرع دمياط أمام المساجد صباح اليوم الثلاثاء في مدينة رأس البر، حيث قاموا بتوزيع الورود والهدايا على المواطنين وأهالي مدينة رأس البر.



وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انها تتابع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث تواصلت مع أصحاب محال الجزارة، مناشدة أياهم بالإعلان عن أسعار بيع اللحوم بشكل واضح أمام المواطنين وتخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها وكذلك التأكد من سلامة اللحوم قبل بيعها، مؤكدة أنه يتم المرور بشكل دوري من قبل لجان مختصة بالطب البيطري والتموين لمتابعة ذلك بشكل دوري.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية واستعداد المستشفيات التام، خاصة في مدينة رأس البر، مع تردد أعداد كبيرة من رواد المدينة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الاطمئنان على انتظام حركة العمل بالعيادات الخارجية ومركز تلقى لقاح فيروس كورونا بالمستشفى، خلال الزيارة.

واطمئنت "محافظ دمياط" على جاهزية شواطئ مدينة رأس البر و توافر كافة الخدمات و جاهزية نقاط تمركز الإسعاف و تجميع الأطفال التائهين ومعدات الإنقاذ، واطلعت على خطة التعامل من الحالات فور إنقاذها من الغرق.

كما أصدرت تعليمات مشددة بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات و تحصيل الرسوم المقررة من الشوادر و التصدي للمخالفات للتعديات على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية و المشاة.

الهلال الأحمر توزع الهدايا على أهالى رأس البر

الهلال الأحمر توزع الهدايا على أهالى رأس البر

الهلال الأحمر توزع الهدايا على أهالى رأس البر