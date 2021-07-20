الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الآلاف من أهالى أسوان يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الجامع

صلاة العيد بشارع
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل

أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بالمسجد الجامع في مدينة أسوان، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة لحلول العيد، ورافق الأهالي أولادهم الصغار لمشاركتهم في تلك الأجواء.


وشهد شارع كورنيش النيل بمدينة أسوان، صباح اليوم، وتحديدًا بجوار المسجد الجامع، افتراش الأهالي أيضًا امام الأندية وبطول الطريق على شارع كورنيش النيل، وجاء ذلك نظرًا للازدحام لغلق منطقة معينة عند شارع كورنيش النيل لتأمين المواطنين المفترشين أمام المسجد.

صلاة العيد بشارع كورنيش النيل

وجاءت صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بالمسجد الجامعي في أسوان، وسط تكثيفات أمنية مشددة، لتأمين المصلين بالمسجد والشوارع، كما تم التأمين بسيارة أسعاف وأطفاء متمركزين أمام المسجد.

صلاة العيد بشارع كورنيش النيل


جدير بالذكر أن الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، قال إن استعدادات مديرية الأوقاف لعيد الأضحى المبارك، شملت تجهيز وتعقيم المساجد لإستقبال المصلين أثناء أداء صلاة عيد الأضحى، وذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

صلاة العيد بشارع كورنيش النيل

وأضاف "عبدالسميع"، في تصريح لـ'' الدستور'،' أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في 
جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، ولن تتم إقامتها في الساحات أو الزوايا أو الأندية أو الشوارع طبقًا للتعليمات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل 28 غرفه عمليات فرعية بجميع الإدارات على مستوى المحافظه، بجانب غرفة عمليات مركزية داخل  المديرية برئاسته.

صلاة العيد بشارع كورنيش النيل

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن تشمل مهام غرف العمليات بالإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، المتابعة المستمرة طوال الوقت حتى صلاة يوم الجمعة، كما أنه تم  وقف الإجازات مديرية الادارات والقائمه والمفتشين وقطع الدعوة وجميع القيادات في أيام العيد، وذلك ضمن استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

صلاة العيد بشارع كورنيش النيل

وأشار الدكتور رمضان عبدالسميع، إلى أن ضمن الاستعدادات أيضًا، تم عقد اجتماع مع جميع مديرى الإدارات الفرعيه والمفتشين، أول أمس السبت،  وتم التنبيه المشدد بالتعقيم والتطهير الشامل لجميع المساجد استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، والالتزام بجميع التعليمات التي حددتها الوزاره، من حيث فتح المسجد قبل الصلاة بمدة 10 دقائق وغلقه مباشرة بعد انتهاءها، ورصد أي مخالفات والإبلاغ عنها لغرفة العمليات المركزية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
صلاة العيد بشارع كورنيش النيل
أسوان مبارك المواطنين مسجد الثلاثاء كورنيش النيل اداء صلاة العيد

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