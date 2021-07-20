فرحة العيد.. المواطنون يؤدون صلاة العيد بطنطا

أدى المئات من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الغربية فى المساجد التى تم تخصيصها من قبل مديريه الأوقاف وسط إجراءات احترازية شديد.

وأكد الحاج أحمد زهران، من أهالى مدينة طنطا أن صلاة العيد تمت وسط إجراءات احترازية وفرحة عارمة بين الأهالى، مشيرا أن جميع الشوارع كانت خالية من القمامة فى مظهر لم يعتاده منذ عدة سنوات.

وكان الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، قد تابع مساء اليوم انتظام سير العمل داخل مجزر السنطة العمومي، وذلك من خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، وكذا الاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان من توفير استراحة استقبال وكافة وسائل الراحة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أصدر قرارًا يقضي بمنع إقامة الشوادر للذبح واقتصار الذبح داخل المجازر فقط بالمجان للأهالي طوال فترة العيد من خلال 20 مجزر منتشرة في جميع المراكز.



محافظ الغربية يرسل برقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية

وأرسل الأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ العربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وجاء نصها:

يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك متوجهًا للمولى- عز وجل - بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصر آمنه وقوية تحت قيادتكم الحكيمة وكل عام وسيادتكم بخير.