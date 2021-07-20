الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مدينة العلمين الجديدة

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد مدينة العلمين الجديدة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، ولفيف من الوزراء، وكبار رجال الدولة.

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الأضحى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد نشر منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هنأ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الأضحى

وكتب الرئيس السيسى: "يطيب لى أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذى يؤصل لمعانى جليلة وهى الفداء والتضحية والإيثار والمحبة".

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الأضحى

وتابع: "راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها، كل عام وأنتم بخير".