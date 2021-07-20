توافد المئات من أهالى مطروح على مسجد العوام لأداء صلاة العيد

شهد عدد من مساجد مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، توافد المواطنين مع تكبيرات عيد الأضحي المبارك، حيث رصدت "الدستور" إقبال الأهالي على المساجد.



وشهد مسجد العوام بمدينة مرسى مطروح قيام الأهالي بالافتراش أمام المسجد استعدادا لصلاة العيد وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين.

وكانت شهدت مدينة مرسي مطروح، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحي المبارك، انتشار عدد من باعة البالونات، أمام المساجد وفي الشوارع الرئيسية، وذلك لبيعها للاطفال احتفالا بالعيد



توافد المواطنين

ورصدت "الدستور" انتشار باعة البالونات وألعاب الأطفال بمحيط مسجد التنعيم بوسط مدينة مرسى مطروح، وإقبال البعض على شرائها لأطفالهم احتفالا بالعيد.

وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها.



توافد المواطنين

وشدد محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد مع توافر السلع واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين مشيراً إلى أنه تم بدء طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق من الان وحتى خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، والتى يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم.

كما سيتم فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، أمام المواطنين خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك وإستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة.



توافد المواطنين



وأكد محافظ مطروح على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوفير كافة الاحتياجات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحى و الإلتزام بالضوابط والاجراءات حفاظا على البيئة وتسيير حركة المرور على الطريق الساحلى وداخل المحافظة، مع التأكيد على تأمين واستقرار التيار الكهربى، وتوافر مياه الشرب خلال أيام العيد مع ما تشهده المحافظة من إقبال سياحى.