كوريا الجنوبية تسجل 1278 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك 1242 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 180 ألفا و481.



وتواصل كوريا الجنوبية تسجيل إصابات فوق حاجز الألف منذ أكثر من أسبوعين، كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2059.



وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي 16.1 مليون شخص أو 31.7 % من سكان البلاد، تلقوا أول جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تم تطعيم 6.6 مليون شخص بشكل كامل.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

