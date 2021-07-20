تونس تستلم 300 ألف جرعة من لقاحات كورونا من فرنسا

أعلنت تونس اليوم الثلاثاء عن استلام شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد والممنوحة من فرنسا بواقع 300 ألف جرعة.



وهذه دفعة أولى تولت طائرة عسكرية تونسية جلبها ليل الاثنين من بين 800 ألف جرعة تعهدت باريس بمنحها لتونس كهبة من اجل مساعدتها في تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.



وتضاف هذه الكميات من اللقاحات إلى 324 ألف جرعة سلمتها فرنسا إلى تونس عبر مبادرة "كوفاس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الفرنسية من اللقاحات المخصصة لتونس إلى أكثر من مليون و100 ألف جرعة.



وتسلمت تونس التي تواجه موجة رابعة من وباء كورونا هي الأخطر منذ مارس 2020، مئات الآلاف من الجرعات من عدة دول بما من شأنه أن يساعد في تلبية احتياجاتها في حملة التطعيم المتعثرة منذ منتصف مارس الماضي.



وقال وزير الصحة فوزي مهدي يوم الاثنين إن المخزون المتوفر من اللقاحات الآن يضم 3.2 مليون جرعة وهو ما سيساعد على تسريع حملة التطعيم.



وناشد الوزير كل البالغين المؤهلين للتطعيم بالتوجه الى مراكز التلقيح في حملة استثنائية مفتوحة خلال عطلة عيد الاضحى.



ويمثل التطعيم أحد الخيارات الرئيسية في تونس لمنع تفشي العدوى على نطاق أوسع والتخفيف من أعراض الفيروس الذي أصاب أعدادا قياسية من المرضى وتسبب في وفيات يومية تصل في المتوسط إلى 160 حالة على مدى الأسبوع الأخير.



ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة، تلقى حتى يوم الأحد مليونان و385 ألف و176 شخصا اللقاح من بينهم أكثر من 912 ألفا تم تحصينهم بالكامل.



وتهدف الحكومة الوصول إلى تطعيم 5.5 مليون شخص بنهاية العام الجاري، أي نصف سكان البلاد.