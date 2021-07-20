الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أحمد كريمة: يجب جدولة ذبح الأضاحى «الثواب واحد»

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله وعليه وسلم قد أوصانا بإهداء إخواننا المسيحيين من الأضحية، وقبول مايهدوننا به.

وأكد أحمد كريمة، خلال لقائه ببرنامج " التاسعة" المذاع عبر فضائية " الأولى المصرية"، أنه يجب توصيل لحوم الأضاحي إلى منازل الفقراء بدون التباهي بالإعطاء حتى لا يضيع الثواب، مشيرا إلى أن المؤسسات الإجتماعية تقوم بهذا من خلال تحديد قاعدة بيانية بأسماء الفقراء وتوصيل اللحوم لهم عبر الشباب المتطوعيين.

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