إزالة تعديات على 16 قيراطًا زراعيًا بالجيزة أول أيام إجازة العيد

كلف السيد القصير وزير الزراعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللواء المهندس أسعد منادى مدير مديرية الزراعه بالجيزة بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية في المحافظة.

بدوره، قال المهندس أسعد منادي إنه تم إزالة حالتين في أول أيام إجازة عيد الأضحى وهي حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمركز البدرشين فى المهد وحالة قواعد خرسانية حديثة الصب على مساحة 6 قراريط، والأخرى عبارة عن أساس خرسانة بغرض إقامة سور حول مساحة 10 قراريط.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في إجازة عيد الأضحى.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي حدثت أمس الأحد 18 يوليو وعددها 44 حالة، وذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

وأكد "عيسى" أنه تم إزالة جميع حالات التعدى بالكامل، بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأوضح أن وزارة الزراعة تؤكد عدم التهاون في التعدى على الأراضي وتحذر المواطنين من ذلك، حيث يتم إزالة أي تعديات في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

كما أكدت الوزارة أيضا على استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية.

وكان قد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد على الربط والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات والإدارات الزراعية، وتلقى شكاوى المواطنين حول أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، للتعامل معها على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فى المهد حماية للرقعة الزراعية، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى وجهاز الشرطة.