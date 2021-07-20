الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى ينفى إطلاق ضابط شرطة الأعيرة النارية على شخص بالبساتين

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعت خلاله إحدى السيدات بقيام ضابط شرطة بإطلاق عيار نارى على شقيقها خلال مشاجرة بين شقيقها المصاب وأقارب الضابط المذكور.

 

وأوضح المصدر أن ذلك عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، حيث تتمثل حقيقة الواقعة فى حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: شقيق السيدة المشار إليها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وطرف ثان: (صاحب مغلق خشب - مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة)، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب توقف الطرف الأول بسيارته الميكروباص أمام مقهى ملك عائلة الطرف الثانى لتحميل الركاب، فقام الطرف الثانى بصرفه.

 

وتطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها شقيق الطرف الثانى (مالك مقهى – كائنة بدائرة قسم دار السلام) وقام بإخراج سلاح نارى "طبنجة" مرخصة، وإطلاق عيار نارى تجاه الطرف الأول نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولم يكن ثمة تدخل من ضابط الشرطة السالف الإشارة إليه فى إحداث إصابة شقيق السيدة المشار إليها.  

 
وأكد المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العام.

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