الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى ليلة العيد.. سقوط أجزاء من عقار بالعطارين فى الإسكندرية (صور)

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار بالعطارين

شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية، مساء الإثنين، سقوط أجزاء من عقار، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى حي وسط الإسكندرية، برئاسة المحاسب رجب النقيدي، بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة، بسقوط أجزاء من العقار الكائن ب ٩ حارة  الدسوقي من الإمام مالك بالعطارين، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

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انهيار أجزاء من عقار بالعطارين

وفي استجابة سريعة وعاجلة للبلاغ، تم الانتقال فورًا لموقع العقار بحضور  مدير إدارة الأزمات وإدارة المتابعة بالحي، والمهندس النوبتجي.

وتمت المعاينة للعقار، وتبين أنه مكون من أرضي و ٣ أدوار علوية، وخالي من السكان ، كما تبين سقوط أجزاء من الداخل دون وقوع إصابات، حيث أن العقار متهالك وبه شروخات وتصدعات.

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انهيار أجزاء من عقار بالعطارين

وقام المهندس النوباتجي بعمل إشارة لقسم شرطة العطارين لعمل حواجز حديدية حول العقار حماية للمارة، وتم إحالة الأمر  للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونًا.

وشهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية الشهر الماضي، إنهيار عقار، أسفر عن مصرع 4 سيدات تحت الأنقاض، تم انتشالهم بعد عدة ساعات من البحث، كما أسفر عن إصابة واحدة.

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انهيار أجزاء من عقار بالعطارين

وأوضح رئيس حي وسط، أن العقار كان مأهول بالسكان، مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

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انهيار أجزاء من عقار بالعطارين

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أنه فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد إنهيار عقار قديم كائن ب ١٣ شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط، كلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف، وعلى الفور انتقل القيادات الأمنية والتنفيذية إلى محل الواقعة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.

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انهيار أجزاء من عقار بالعطارين

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنتشال جثامين الضحايا بعد ساعات من البحث استمرت حتى الساعات الأولي من صباح اليوم التالي للواقعة.

سقوط أجزاء من عقار العطارين وسط الإسكندرية دون اصابات ليلة عيد الاضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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