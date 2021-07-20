إسبانيا تسجل قفزة جديدة فى معدل الإصابات بكورونا

سجلت إسبانيا قفزة جديدة في معدل الإصابة بكورونا، إذ رصدت 61628 إصابة منذ يوم الجمعة لكن السائحين البريطانيين الذين تلقوا تطعيما كاملا تدفقوا على شواطئها مما يبعث الأمل في إنعاش قطاع السياحة المتضرر بشدة.



وقال اتحاد لصناعة النقل الجوي، إن الحجز للسفر إلى إسبانيا زاد أربعة أمثال منذ الثامن من يوليو عندما أعلنت بريطانيا رفع حجر صحي مدته عشرة أيام عن السائحين العائدين الذين تلقوا التطعيم

اعتبارا من 19 يوليو .



وفي موسم سياحي متقلب، نصحت ألمانيا وفرنسا مواطنيهما بالفعل بعدم السفر إلى إسبانيا حيث دفعت زيادة مستمرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 بعض المناطق الإسبانية إلى إعادة فرض حظر التجول.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع معدل الإصابة لأربعة عشر يوما إلى 600 حالة لكل مئة ألف الإثنين من 537 حالة يوم الجمعة.

وسجلت إسبانيا أيضا 23 حالة وفاة منذ يوم الجمعة مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 81119 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

