الجزائر تمدد الحجر الجزئى المنزلى لـ 10 أيام فى 24 ولاية

قرر رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 10 أيام على مستوى 24 ولاية، ابتداء من الثلاثاء، وذلك في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19-)، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.



وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه التدابير تندرج في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، فضلا عن أنها ترمي إلى تكييف وتعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية، بالنظر إلى تطور انتشار الوباء والتزايد السريع لعدد الحالات الـمصابة بالعدوى.



وقد أعلنت وزارة الصحة في الجزائر الاثنين تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 78 حالة عن حصيلة السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 154 ألفا و486.



وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد 18 وفاة جديدة بزيادة حالتين عن يوم امس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و956.



كما أشارت إلى تماثل 733 حالة جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 106 آلاف و.337 فيما يتواجد 46 مريضا في العناية المركزة.





ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.