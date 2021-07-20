بايدن: الاقتصاد الأمريكى حقق تقدما ملموسا فى الأشهر الستة الماضية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي حققت معدلات نمو أكبر عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وقال بايدن ـ خلال كلمة نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية الفضائية مساء الإثنين - إن الاقتصاد الأمريكي حقق تقدما ملموسا خلال الأشهر الستة الماضية.

قدم بايدن صورة عن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، وقال: "حققنا نموًا قياسيًا وفرص عمل جديدة قياسية وارتفاعًا في رواتب الموظفين رغم جائحة كورونا".

وكشف بايدن خلال حديثه عن توفير أكثر من 3 ملايين وظيفة جديدة منذ أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المساعدات الجديدة التي بدأت مصالح الضرائب بتقديمها من شأنها إنقاذ بعض الأسر.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاستراتيجية الاقتصادية ستعزز الاستثمار وتفتح المجال أمام خلق مزيد من فرص العمل، معربا عن رغبته في إعادة النظر في منظومة الضرائب.

ودعا بايدن، مواطنيه إلى تلقّي التطعيم، معتبرًا ذلك "أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق".

وكان بايدن قال - في خطاب ليلة الاحتفال بعيد الاستقلال في الرابع يوليو الجاري - إن وباء كوفيد-19 "لم يهزم بعد"، في وقت تتصاعد المخاوف حيال المتحورة دلتا التي تنتشر في عدد من البلدان بينها روسيا مهددة بإثارة موجة جديدة من الإصابات.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.