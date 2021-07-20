البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى بمدينة الصدر العراقية

أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء الإثنين؛ وأدى الى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء ما بين قتلى وجرحى.

وأعرب البرلمان العربي - في بيان اليوم - عن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق قيادة وحكومة وشعباً، في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه، والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية التفجير الإرهابي الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا التفجير الإرهابي الجبان، مشددًا على وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد استقراره وأمنه وأمن شعبه الشقيق.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت أعلنت وسائل إعلام عراقية، مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا تفجير عبوة ناسفة داخل سوق الصدر شرقى بغداد إلى 22 قتيلًا بينهم طفل و47 جريحًا.

بدوره، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، الإثنين، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.