بدء اختبارات لقاح جديد ضد كورونا فى روسيا

أعلنت الوكالة الفيدرالية للأبحاث الطبية والبيولوجية في روسيا عن حصولها على تصريح لإجراء الاختبارات السريرية على لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا من تطويرها.

وقالت الوكالة الفيدرالية، مساء الإثنين، إنها حصلت على إذن رسمي من وزارة الصحة الروسية لإجراء المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية للقاح من وحدات فرعية مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الاختبارات ستبدأ في 19 يوليو الجاري وسيشارك فيها 200 شخص تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات ما قبل السريرية التي اختتمت في يونيو الماضي أثبتت مأمونية اللقاح الجديد وقدرته الوقائية والمناعية العالية.

ولفت البيان إلى أن اللقاح الجديد يهدف في المقام الأول إلى تطوير المناعة الخلوية لدى الإنسان، ويتم التطعيم به بجرعتين بفارق زمني ثلاثة أسابيع.

وكانت فيرونيكا سكفورتسوفا رئيسة الوكالة الفيدرالية للأبحاث الطبية والبيولوجية أعلنت خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اللقاح المطور من قبل خبراء الوكالة يعد عقارا من الجيل الجديد ويتم تطويره على أساس تكنولوجي جديد.

وسجلت روسيا حتى الآن أربعة لقاحات محلية الصنع مضادة لفيروس كورونا هي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" من تطوير مركز جاماليا، و"أبي فاك كورونا" القائم على الببتيد من تطوير مركز فيكتور، و"كوفي فاك" كامل الخلايا من تطوير مركز تشوماكوف.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

