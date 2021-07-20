الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير ألمانى يستنكر الهجوم على قافلة مساعدات لإقليم تيجراى بإثيوبيا

إقليم تيجراى
إقليم تيجراى

ندد واستنكر موقع stern الألماني، الهجوم الذي تعرضت له قافلة تحمل مساعدات إنسانية لإقليم تيجراي في إثيوبيا. 

ووفقا للموقع الألماني فقد تعرضت قافلة مساعدات محملة بشحنات غذائية لمنطقة تيجراي الإثيوبية لإطلاق نار، بحسب الأمم المتحدة. 

وقال برنامج الغذاء العالمي: إن القافلة المؤلفة من عشر سيارات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تعرضت للهجوم يوم الأحد على وبعد حوالي 115 كيلومترا من مدينة سيميرا، حيث تم وقف جميع قوافل المساعدات من سيميرا "حتى يتم ضمان سلامة المنطقة ويمكن للسائقين العمل بأمان".

يذكر أن سيميرا هي عاصمة منطقة عفرا القريبة من اقليم تيجراي، حيث  تم إمداد الاقليم  بشحنات المساعدات في الأسابيع الأخيرة بعد تدمير جسرين مهمين على طرق أخرى في نهاية يونيو.

وهاجمت القوات الحكومية الإثيوبية جبهة تحرير اقليم تيغراي في نوفمبر الماضي، حيث  برر رئيس الوزراء أبي أحمد ، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، الغزو بالقول: إن المتمردين هاجموا قواعد عسكرية وبعد وقت قصير من غزو تيجراي، أعلن آبي أحمد هزيمة المتمردين، لكن القتال استمر.

ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل آلاف الأشخاص،  بالإضافة إلى ذلك، تسبب النزاع المسلح في أزمة إنسانية خطيرة، وفقا للأمم المتحدة، هناك حوالي 400000 شخص في تيغراي يعانون من الجوع.

يأتي هذا فيما رصد موقع “ريليف ويب” التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية -والذي يعد أكبر بوابة معلومات إنسانية في العالم، أهم انتهاكات قوات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" في تيجراي وتحديدًا في مجالة الرعاية الصحية.

ووفقًا للموقع ففي السابع من يونيو الماضي وفي بلدة الحوزين بمنطقة مصراقاوي بمنطقة تيجراي، احتل جنود إريتريون مستشفى هوزن الأولي، حيث هدم الجنود  المستشفى تمامًا وأقام فيه الجنود مواقع دفاعية.

وفي 22 يونيو الماضي أيضًا وفي بلدة توجوجا، بالمنطقة الجنوبية الشرقية، منطقة تيجراي، منع الجنود الإثيوبيون الرعاية الطبية من الوصول إلى سوق تم استهدافه بصاروخ، مما أوقف تقديم المساعدة لمئات الجرحى، كما لقي ما لا يقل عن 64 شخصًا مصرعهم، بينهم أطفال.

موقع stern الألماني آبي أحمد إثيوبيا إقليم تيجراي انتهاكات أبي احمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

مصدر أمنى ينفى إطلاق ضابط شرطة الأعيرة النارية على شخص بالبساتين

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

محمود الخطيب: «شكرًا للسيسى.. واليوم نفتح صفحة جديدة فى كتاب البطولات»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

تعرف على صيغة وعدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه