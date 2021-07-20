الخارجية الأردنية تدين التفجير الإرهابى بمدينة الصدر شرقى بغداد

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجير الإرهابي الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا التفجير الإرهابي الجبان، مشددًا على وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد استقراره وأمنه وأمن شعبه الشقيق.

وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للتفجير الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم بمدينة الصدر العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء العُزَّل.

وتقدمت مصر بخالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، الذي لم يتورع مرتكبوه عن اقتراف جُرمهم البغيض حتى في هذه الأيام الفضيلة، معربة عن صادق تمنياتها أن يمُنَّ الله على المُصابين بالشفاء العاجل، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأكدت مصر وقوفها الدائم بجوار العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره؛ كما تجدد دعوتها لجميع الأطراف إلى تغليب مصلحة العراق العُليا، وأن تنأى به عن أي تجاذبات لا تصون مقدرات شعبه الشقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عراقية، مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا تفجير عبوة ناسفة داخل سوق الصدر شرقى بغداد إلى 22 قتيلًا بينهم طفل و47 جريحًا.

بدوره، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، الإثنين، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذي وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.