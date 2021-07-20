اجتماع طارئ لرئيس الوزراء العراقى مع القيادات الأمنية والاستخباراتية

عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعا أمنيا طارئا في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية تفجير مدينة الصدر.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الإثنين، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا طارئا في قيادة عمليات بغداد مع القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية على خلفية تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد".

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت خلية الإعلام الأمني، سقوط عدد من الشهداء والجرحى باعتداء إرهابي في مدينة الصدر.

وقالت الخلية، في بيان، إنه "وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على العمل باتجاه كل ما يعزز أمن المنطقة.

ودخلت العلاقات بين مصر والعراق مرحلة جديدة من التعاون على الأصعدة كافة، ويستحوذ الملف الاقتصادي على نصيب كبير من مستقبل الشراكة.

وكان قد زار الرئيسي السيسي العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما، خلال الاسابيع الماضية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان في حينها، إن "زيارة الرئيس السيسي للعراق تأتي انعكاسًا لقوة العلاقات التاريخية بين البلدين وتؤكد حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات في إطار وحدة المصير والتحديات".

وتتطلع مصر إلى زيادة حجم التعاون والتبادل الاقتصادي، والمساهمة بشكل فعال في الارتقاء بالاقتصاد العراقي وتحقيق منفعة متبادلة.

أوجه التعاون حددها بيان سابق صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، تنطوي على ملفات مهمة مثل إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة ومراكز لوجستية ومناطق صناعية.

الاتفاقيات شملت مجالات مثل النفط، والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية وأيضا في مجال العدل والقضاء.

وبلغ حجم التجارة بين مصر والعراق خلال العام الماضي حوالي 486 مليون دولار، يتوزع بين ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار صادرات قادمة من العراق، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوياته عام 2018 خلال أخر 15 عاما، حين سجل 1.650 مليار دولار.

تصدر مصر للعراق عدة سلع ومنتجات منها الأثاث وغزل القطن وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة وأدوية ومحضرات صيدلة وزيوت ودهون نباتية وحيوانية وحديد وسيلكون وبصل مجفف وصابون ومحضرات تنظيف وبلاط وأدوات صحية خزفية وحاصلات الزراعية ولدائن بأشكالها الأولية وملابس جاهزة ومنتجات بترول وكربون.