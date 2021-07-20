«المحامين العرب» يطالب بتدخل دولى فورى لحماية الأقصى

أدان اتحاد المحامين العرب بأشد العبارات تجدد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقدسية المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بالاعتداء على المصلين ومطاردتهم وطردهم من باحاته.

وقال الأمين العام للاتحاد، النقيب المكاوي بنعيسى، في بيان صحفي: "لقد تابع الاتحاد هذه الأفعال البغيضة التي ليست بجديدة على الاحتلال الإسرائيلي لكنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى العرب والمسلمين بجميع أنحاء العالم، خاصة وأنها تنفذ بشكل رسمي ممنهج مع قرب عيد الأضحى المبارك لاستفزاز مشاعر العرب والمسلمين بالاعتداء على مقدساتهم وتدنيسها".

وطالب «بنعيسى» بتدخل دولي فوري لحماية المسجد الأقصى والقدس الشريف من الاعتداءات الهمجية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم ومن محاولات تهويدهما وتغيير وضعهما التاريخي والقانوني والديني.

ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي بأن تضطلع بمهامها ومسؤولياتها لمحاسية الاحتلال على جرائمه.

وكان اقتحم مستوطنون، الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي حولت ساحاته وطرقه إلى ثكنة عسكرية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أمنت اقتحام أكثر من 100 مستوطن للأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، فيما تصدى المصلون لهم بالتكبيرات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، أربعة شبان من بلدة بيت ريما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة راجلة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة، واقتحمت عدة بيوت واعتقلت 4 شباب.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الشبان المعتقلين بعد تكبيلهم سيرًا على الأقدام لمسافة طويلة عبر الأودية والجبال المحيطة بالبلدة.