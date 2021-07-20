البرلمان العراقى يؤكد على ضرورة إجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على ضرورة المحاسبة وإجراء التغييرات لبعض القيادات الأمنية التي أثبتت تقصيرها.

وقال الحلبوسي، في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة "السومرية" العراقية الفضائية مساء الإثنين، "يستهدف الإرهاب فرحة العراقيين وهم يستقبلون عيد الأضحى المبارك ليثبت وحشيته تجاه شعبنا الصابر".

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي: "نؤكد ضرورة المحاسبة وإجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية في البلاد، و التي اثبتت تقصيرها ولم تقدم شيئا في قواطع المسؤولية طوال السنوات السابقة"، مشدداً بالقول "يجب أن لا تمر هذه الخروقات دون مساءلة حقيقية".

وشهدت مدينة الصدر شرقي بغداد، مساء الإثنين، تفجير عبوة ناسفة داخل سوق شعبية مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال.

وفي وقت سابق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي ضرورة دعم القوات البرية وتعزيز دورها في فرض هيبة الدولة وترسيخ أمن واستقرار البلاد.

وأثنى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خلال زيارته الميدانية إلى مقر قيادة القوات البرية العراقية، على الدور المتميز للقوات البرية خلال بطولات تحرير أرض العراق من براثن عصابات داعش الارهابية، وما يقومون به وبشكل مستمر في حماية المواطنين في جميع المناطق المكلفين بحمايتها، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز مساء اليوم.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي إلى أن مجلس النواب أولى اهتماما بالغا بتطوير إمكانات الأجهزة الأمنية وبخاصة التشكيلات المتخصصة من هذه القوات، كاشفاً أنه خلال مناقشة موازنة العام الجاري لم يجر أي تخفيض من تخصيصات المؤسسات الأمنية، لأهميتها في جميع مفاصل الحياة، داعيًا القيادة العامة للقوات المسلحة لإيلاء اهتمام أكبر في دعم قيادة القوات البرية وتعزيز دورها في تأمين الحدود، وفرض هيبة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار ببغداد وكامل المحافظات العراقية.