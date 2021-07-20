بمصابيح زجاجية ..طرق سهلة لتجديد ديكور مطبخك

يعتبر الزجاج من أكثر المواد الجذابة المستخدمة بالفعل في منازلنا على سبيل المثال تعمل النوافذ بشكل علي تحسين شكل منازلنا، ومؤخراً أصبح إستخدام الزجاج لتزيين المطابخ اختيارا مرغوب به للتصميم أكثر من أي وقت مضى، وفيما بعض الأفكار البسيطة لتغيير ديكورات المطبخ الخاص بك عن طريق الزجاج.

تثبيت الزجاج في أبواب الخزانة

جرب استخدام الزجاج في أبواب خزائن المطبخ لتحسين مظهر أواني الطعام والمقتنيات الخاصة بك في المطبخ.



قم بتثبيت بعض الإضاءة داخل الخزانات لإضاءة القطع الخاصة، يمكن أن يساعد ذلك في ظهور خزاناتك كما لو كانت تشغل مساحة أقل في مطبخك و تأكد من الحفاظ على الأطباق التي تضعها.

استخدام الزجاج كغطاء سطحي

يضيء الزجاج بشكل طبيعي أي مطبخ فمن المعروف أن الخاصية الجميلة حول الزجاج هي خصائصه العاكسة التي تسمح للمساحات بالشعور بأنها أكبر وأكثر اتساعًا.

يمكن استخدام الكتل الزجاجية في جدران المطبخ لجلب الضوء من الغرف المحيطة.

وضع الزجاج مع مواد عاكسه له

الخيارات لا حدود لها عندما يتعلق الأمر بالزجاج نظرًا لأن الزجاج يجعل تصميماتك الداخلية أكثر انعكاسًا ، فقم بإقران الزجاج بهذه المواد في مطبخك ، مثل الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، أو صنابير الحوض العاكسة ، أو استخدمه كقاعدة لتمديد سطح العمل كما فعلوا في المثال أعلاه.

المصابيح الزجاجية

يمكن أن تضيف تركيبات الإضاءة الزجاجية بريقًا إضافيًا

فالمعلقات الزجاجية ومصابيح الطاولة ، كل ذلك سيضيف السطوع المطلوب لإثارة جاذبية منزلك بدلا من أن تشعر أن مطبخك مملًا.



استخدام البلاط الزجاجي



بالإضافة إلى استخدام الزجاج في شكله النقي أو كمرآة ، يمكن لمطبخك استخدام البلاط الزجاجي لإبراز أسطح الطاولات والخزائن الزجاجية .

يمكن أن يضيف بلاط السيراميك الزجاجي المستخدم في الخلفية أو خلف الموقد انعكاسًا ولونًا إلى مطبخ أحادي اللون أيضًا.

سيضيف هذا إشراقه إلي الغرفة ويترك مساحة للكثير من اللمسات الجميلة في مناشف الأطباق وأوعية الفاكهة والديكورات الاخري

أثاث المطبخ ذو المظهر الزجاجي

هل فكرت يومًا في الحصول على أثاث ذو مظهر زجاجي لمطبخك ؟ قد يكون من الصعب الحفاظ على نظافتة المطبخ عندما يكون لديك أطفال ، ولكن المظهر العصري الأنيق يمنح مطبخك الشكل الخارجي وكذلك يوفر لك المساحة إذا ما أستخدم أثاث زجاجي للمطبخ