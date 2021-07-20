ياسر الجالس: الصناعة المحلية تسهم في خفض معدل البطالة

قال المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومينوم إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إن الصناعة المحلية هي أحد العناصر الهامة لتنمية الاقتصاد القومي.

وأضاف الجالس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الصناعة المحلية تسهم في خفض معدل البطالة، مشيرا إلى أنها تحتاج زيادة الدعم الموجه لها عبر خفض سعر الكهرباء.

وأوضح الجالس أن الدولة تدعم الاقتصاد المحلي بعدد كبير من المبادرات المهمة التي ساهمت في تلاشي خسائر فيروس كورونا، مؤكدا أنه لابد من دعم جديد للصناعات الاستراتيجية الهامة مثل صناعة الألومنيوم عبر خفض سعر الطاقة .

وأشار الجالس إلى أن مصر تمتلك عدد من الصناعات التي تجعلها في مكانة صناعية كبري بين دول العالم.



وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عقد لقاء مفتوحا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة.

وتم خلال اللقاء، استعرض أبرز ما ما تضمنته تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، بحضور سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقد أكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وتمكين إدارة هذه الشركات من العمل بقواعد تماثل نظيرتها من القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.

وأضاف أن التعديلات تضمنت معالجة أوجه القصور التي كانت تعوق الإدارة التنفيذية، وزيادة صلاحيات الجمعيات العامة للشركات في متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج المحققة.