السعودية تدين تفجير الصدر وتدعم العراق فى مواجهة الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًا بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدّدت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع العراق الشقيق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

وتقدمت السعودية بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللعراق قيادة وحكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

الجامعة العربية تدين هجوم الصدر

وأدانت الأمانة العامة لجامعة لدول التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد وأدى الى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء ما بين قتيل وجريح، معربة عن خالص تعازيه ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن هذا التفجير الارهابي، الذي في يوم فضيل ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، لا ينبغي أن يقوض الجهود المبذولة في سبيل التصدي للارهاب والسلاح المنفلت غير الخاصع لسيطرة الدولة. وأضاف أن هذه الأعمال الخسيسة هي محاولات لهز هيبة الدولة العراقية في توقيت مهم يرتبط بالإعداد للاستحقاق الانتخابي في اكتوبر القادم.

وأكد المصدر مجددا على دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة العراقية في كافة الجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

مصر تدين هجوم الصدر

أعربت مصر عن بالغ استنكارها وإدانتها للتفجير الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم بمدينة الصدر العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء العُزَّل.

وتقدمت مصر بخالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، الذي لم يتورع مرتكبوه عن اقتراف جُرمهم البغيض حتى في هذه الأيام الفضيلة، معربة عن صادق تمنياتها أن يمُنَّ الله على المُصابين بالشفاء العاجل، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأكدت مصر وقوفها الدائم بجوار العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره؛ كما تجدد دعوتها لجميع الأطراف إلى تغليب مصلحة العراق العُليا، وأن تنأى به عن أي تجاذبات لا تصون مقدرات شعبه الشقيق.

تفجير ضخم يضرب مدينة الصدر

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عراقية، مساء الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا تفجير عبوة ناسفة داخل سوق الصدر شرقى بغداد إلى 22 قتيلًا بينهم طفل و47 جريحًا.

وبدوره، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، الإثنين، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.