الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على صيغة وعدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

يتساءل الكثير عبر محرك البحث "جوجل" عن عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى المبارك، فساعات قليلة وتبدأ صلاة العيد في جميع محافظات مصر، وتمتلئ المساجد بالمصلين لتأدية صلاة العيد بين التكبيرات التي تهز أرجاء الجوامع.

وتستعرض "الدستور" في ذلك التقرير عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021.

 

عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021

أولا: الله أكبر 
ثانيا: الله أكبر
ثالثا: الله أكبر
رابعا: لا إله إلا الله
خامسا: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
سادسا: الله أكبر كبيرًا 
سابعا: والحمد لله كثيرًا 
ثامنا: وسبحان الله بكرة وأصيلًا
تاسعا: لا إله إلا الله وحده 
عاشرا: صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده
الحادي عشر: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه
الثاني عشر: مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 

الثالث عشر: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أنه ذكر في كتاب السنة النبوية الشريفة، منوهة بأنه لم يذكر في صيغة تكبيرات العيد الكبير شيء بخصوصه في السنة المباركة.

ولكن درج بعض صحابة من بينهم سلمان الفارسي على تكبير العيد بصيغة 

“الله اكبر” 

“الله اكبر” 

“ الله اكبر”

“ لا اله الا الله ”

“ الله اكبر”

“الله اكبر”

“ولله الحمد”

 

التكبير سُنَّة لجمهور الفقهاء ويبدأ قبل أيام التشريق

ومن الجدير بالذكر أن التكبير سُنَّة لجمهور الفقهاء، والذي يبدأ قبل بداية بعض أيَّام التَّشريق، على اختلاف في البداية بين الظُهْرِ يوم النَّحْرِ وصلاة الفجر يوم عرفة، والنهاية تكون في صلاة العصر في آخر أيّام التّشريق.

عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021 تكبيرات صلاة عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى تكبيرات صلاة عيد جوجل صلاة العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

مصدر أمنى ينفى إطلاق ضابط شرطة الأعيرة النارية على شخص بالبساتين

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

محمود الخطيب: «شكرًا للسيسى.. واليوم نفتح صفحة جديدة فى كتاب البطولات»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

تعرف على صيغة وعدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه