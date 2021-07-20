تعرف على صيغة وعدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021

يتساءل الكثير عبر محرك البحث "جوجل" عن عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى المبارك، فساعات قليلة وتبدأ صلاة العيد في جميع محافظات مصر، وتمتلئ المساجد بالمصلين لتأدية صلاة العيد بين التكبيرات التي تهز أرجاء الجوامع.

وتستعرض "الدستور" في ذلك التقرير عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021.

عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021

أولا: الله أكبر

ثانيا: الله أكبر

ثالثا: الله أكبر

رابعا: لا إله إلا الله

خامسا: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

سادسا: الله أكبر كبيرًا

سابعا: والحمد لله كثيرًا

ثامنا: وسبحان الله بكرة وأصيلًا

تاسعا: لا إله إلا الله وحده

عاشرا: صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده

الحادي عشر: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه

الثاني عشر: مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

الثالث عشر: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أنه ذكر في كتاب السنة النبوية الشريفة، منوهة بأنه لم يذكر في صيغة تكبيرات العيد الكبير شيء بخصوصه في السنة المباركة.

ولكن درج بعض صحابة من بينهم سلمان الفارسي على تكبير العيد بصيغة

“الله اكبر”

“الله اكبر”

“ الله اكبر”

“ لا اله الا الله ”

“ الله اكبر”

“الله اكبر”

“ولله الحمد”

التكبير سُنَّة لجمهور الفقهاء ويبدأ قبل أيام التشريق

ومن الجدير بالذكر أن التكبير سُنَّة لجمهور الفقهاء، والذي يبدأ قبل بداية بعض أيَّام التَّشريق، على اختلاف في البداية بين الظُهْرِ يوم النَّحْرِ وصلاة الفجر يوم عرفة، والنهاية تكون في صلاة العصر في آخر أيّام التّشريق.