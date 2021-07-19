الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استشارى اقتصادى: السيارة الكهربائية حققت طفرة فى الصناعة المصرية

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

قالت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي إن تطوير صناعة السيارات في مصر يعد طفرة حقيقية للصناعة المصرية. 

وأضافت فرغلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة تنفذ خطة عبر وزارة قطاع الأعمال لتصنيع السيارة الكهربائية ما يسهم في وضع مصر على خريطة تلك الصناعة التي تعد من الصناعات المهمة، وتعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وفي وقت سابق، كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن ميعاد البدء في حجز السيارة الكهربائية التي تنتجها النصر للسيارات إحدي الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه من المقرر أن يتم فتح باب الحجز خلال شهر يناير المقبل، موضحا أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني للحجز خلال ديسمبر بمبلغ سيكون في حدود ٥ آلاف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن سعر السيارة الكهربائية يتراوح بين ٣٠٠ ألف جنيه و ٤٠٠ ألف جنيه، موضحا أن هذا السعر بعد خصم 50 ألف جنيه قدمتها الدولة لتحفيز شرائها.

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