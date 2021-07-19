17 مليون مشاهدة لأغنية أكرم حسنى وهيفاء وهبى «لو كنت»

يواصل فيديو كليب أغنية “لو كنت” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان أكرم حسني حصد الملايين من المشاهدات منذ طرحها في يوم 14 يونيو الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتخطى فيديو كليب أغنية “لو كنت” 17 مليون مشاهدة، ويعد الفيديو كليب أول تجربة إنتاجية لأكرم حسنى، الكليب من إخراج حسام الحسيني، مدير تصوير أحمد بشاري، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقي توما.

كلمات أغنية لو كنت

(أكرم)

لو كنت ارنب كان اكيد هايبقي الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هابقي ميكي

لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي

لو كنت مسابقة كنت هابقي مسابقة اختيار ملكات جمال و اشوف بنات جمال و هناك انا هاشتكيكي

(هيفاء)

لو كنت كتاب انا كنت هابقي كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال

لو كنت سكة هاكون يمين انا عمري ما أكون شمال

معادلة صعبة و حلها محتاج الف احتمال

لو كنت لعبة كنت هابقي عروسة باربي لابسة بمبمي اما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

تفاصيل مسرحية أكرم حسني الجديدة

ويستعد النجم أكرم حسني لتقديم عرض مسرحي يحمل اسم "لما الرجالة تفك" من بطولته مع النجم أحمد أمين، ومن المقرر البدء فى بروفات العمل المسرحي “لما الرجالة تفك” خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك للعرض فى السعودية، والعرض من والمسرحية من تأليف جورج عزمي ومن إخراج خالد جلال.

يعد هذا العمل الفني هو التعاون الثاني لأكرم حسنى وأحمد أمين بعدما قدما سويًا مسلسل “الوصية” في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته ريم مصطفى، وبيومي فؤاد، وخالد كمال، وعارفة عبدالرسول، وأحمد حلاوة، ومحمد جمعة، وعدد من ضيوف الشرف، وكان من تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي.