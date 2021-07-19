الكويت تسجل 1107 إصابات جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، الإثنين، تسجيل 1107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 23 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 386869 حالة، في حين سجلت 17 وفاة من بينهم 15 حالة غير المطعمين ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في البلاد 2238 حالة.

وقال السند، في بيانٍ له مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم أيضًا تسجيل 1485 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 368420 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.23 في المئة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 322 حالة، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 16211 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 1144 حالة.

وأفاد السند، بأن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا خلال الفترة نفسها بلغ 12316 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات 3251302، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 8.99 في المئة.

وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بالمحافظات الكويتية، قال السند، إنها بلغت في الأحمدي 34 في المئة، ثم حولي 24 في المئة، والفروانية 16 في المئة، والجهراء 14 في المئة، وأخيرًا العاصمة 12 في المئة.

يأتي ذلك فيما جددت وزارة الصحة الكويتية، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصية بزيارة حسابات وزارة الصحة الكويتية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسھام باحتواء انتشار الفيروس.