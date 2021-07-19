الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل وأسعار حفل مطرب الراب ويجز بمدينة العلمين الجديدة

مطرب الراب ويجز
مطرب الراب ويجز

يستعد مطرب الراب الشهير ويجز لإحياء حفلا غنائيا ضخما بمشاركة 6 من أشهر مطربي الراب في مصر والوطن العربي، 30 يوليو الجاري داخل مدينة العلمين الجديدة.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور مقسمة إلى 3 فئات وتبدأ الفئة الأولى الـ VIP بـ 750 جنيها، فيما طرحت الفئة الثانية الـ Gold بـ 500 جنيه، فيما جاءت الفئة الثالثة والأخيرة الـ Silver بـ 250 جنيهًا.

ومن المقرر أن يقدم “ويجز” في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي، وغيرها".

 

أخر أعمال ويجز الغنائية

وطرح مطرب الراب الشهير “ويجز” أحدث أعماله الغنائية بعنوان “عفاريت الأسفلت” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

وتصدر “ويجز” المحتويات الرائجة بأغنية “عفاريت الأسفلت” حيث أحتل المركز الرابع في تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” وحققت الأغنية منذ طرحها أمس 400 ألف مشاهدة.

 

كلمات أغنية عفاريت الأسفلت

بابا جيها ف اي جيها يجيها

عيال امرجحها اجيبها اوديها

ضارب دشداشة اجيب العيد فيها

عيال امرجحها اجيبها اوديها

حقودي بس مش داري انها مجتش بسهولة

ابقاقكم مفشو امخاخكم مقفولة

اما احنا ف الشغل اللي انطقها مفعولة

متجبش سيرهم ده بيحضروا

عفاريت الاسفلت اللي بتكدروا

بعدكم رووس مش بتفكروا

ان طلع من جنبي بزفروا

يا بنات عيرة كلكتوا الغيرة

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