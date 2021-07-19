الإثنين 19 يوليو 2021
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اقتصاد

وزير الاتصالات يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون بين البلدين

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين؛ وفى ظل التقدم المحرز على صعيد مجالات التكنولوجيا البازغة بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى وتطبيقاتها المختلفة. 

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ استعرض الوزير استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى، وبناء الإنسان المصرى من خلال إتاحة برامج تدريبية على مستويات مختلفة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات لتحفيز الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال لدى الشباب.

ومن جانبه أكد السفير استعداد بلاده للتعاون مع مصر فى مجال بناء القدرات ورفع الكفاءات من خلال عدد من الجامعات المتخصصة ذات التصنيف العالمى، وعن طريق تقديم برامج تدريبية وصولا إلى شهادات معتمدة فى عدد من الموضوعات منها الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إمكانية التعاون فى مجال تقديم الخدمات الرقمية فضلا عن الشمول المالى الرقمي.

كما قدم السفير الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة سنغافورة بناء على الدعوة المقدمة له من جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسئولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبرانى بسنغافورة لتعزيز سبل التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث رحب الوزير بالدعوة؛ موجها دعوة مثيلة لنظيرته  وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة.

 

مصر سنغافورة التعاون المشترك الذكاء الاصطناعي وزارة الاتصالات

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