الإثنين 19 يوليو 2021
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الثقافة

محمد فوزي و«ماريونيت للعرائس» في «عروض مسرح خيال الظل» بالصين

المخرج محمد فوزي
المخرج محمد فوزي

يشارك المخرج محمد فوزي وفريق كيان ماريونيت للعرائس عقب انتهاء عطلة عيد الأضحي المبارك فى المهرجان العالمى لعروض مسرح خيال الظل بالصين، والذى يضم 22 دولة. 

استطاع كل محمد فوزي مخرج مسرحي ورئيس المهرجان الدولي لشبكة العرائس، والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم منسق عام، والشاعر محمود يحيي، والمخرج محمد مبروك مدير التبادل الثقافي الدولي، وحسن الأهواني المسؤل عن الميديا والصورة المقدمة للعالم من عروض ، وأميرة صلاح، وخالد الخريبي، والمدير التنفيذي والتقني مينا يوسف، الفنانين محمد فتحي وأحمد يحيي منسقي السوشيال ميديا، وعدد آخر من الأشخاص ضمن فريق عمل «كيان ماريونيت»، أن يصلوا بعرائس الماريونيت المصرية إلى أكثر من 19 دولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الدورة الأولى للمهرجان، والتي انطلقت فعالياتها خلال شهر مارس الجاري، واستهلت باحتفالية لأول مرة بعنوان يوم العرائس في 20 من مارس 2017.

وعن الفكرة، قال المخرج محمد فوزي في تصريح لـ"الدستور": "جاءت بعد اجتهاد من فريق «كيان ماريونيت»، وعند دخولي عالم المسرح، وجدت معلومة بأن هناك من كان يحلم بإقامة مهرجان لعرائس الماريونيت، كما روي لي الدكتور ناجي شاكر رائد فن العرائس في مصر، وعندما وافقت بالمشاركة في مونديال العرائيسين بالصين، وعند مشاهدتي عروض المونديال، تساءلت لماذا لا يكون في مصر مونديال أو مهرجان للعرائس؟، وعندما طرح السؤال الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية حول تكلفة هذا المهرجان وجدنا أن تكلفته تتجاوز الـ«40» مليون جنيه".

ويذكر أن كيان " ماريونيت " يسعى دائما لإيجاد كوادر جديدة ويسعى دائما لتطوير أدواته، فيقدم عددا من الورش الفنية المتخصصة في أكثر من مكان، مثل مكتبة الإسكندرية وقصور الثقافة ومسرح الجرن بالتعاون مع قصور الثقافة.

المخرج محمد فوزي عطلة عيد الأضحي المبارك المهرجان العالمى لعروض مسرح خيال الظل بالصين كيان ماريونيت للعرائس شبكة العرائس

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