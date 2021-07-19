الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعرف على شروط الالتحاق بمعهد أرشى ماندريتيس بالمنيا

إيبارشية المنيا
إيبارشية المنيا

أعلن إيبارشية أبوقرقاص بالمنيا، تحت رعاية الأنبا فيلوباتير، أسقف الإيبارشية استقبال طلبات الالتحاق بمعهد تعليم اللغة القبطية ارشي ماندريتس بالإيبارشية.

أشارت الإيبارشية، في بيان الاثنين، إلى أن الدراسة بالمعهد ستستمر لمدة عامين مقسمة إلى 4 فصول دراسية تقتصر الدراسة على يوم واحد فقط، من كل اسبوع وهو يوم السبت ببيت المؤتمرات بدير مارمينا العجايبي بمنهري.

وتابعت: أن اليوم الدراسي يشمل  محاضرتين  نظري وأخرى عملي تطبيق لمنهج اللغة القبطية  يراعي المعهد مواعيد الدراسة والامتحانات للطلبة حتى لايتعارض المعهد مع الدراسة ـ مؤكدة أن  تقييم الطلاب يتم من خلال اختبار تحريري وآخر شفوي، بالإضافة الى مشروع يبتكره الطالب يساهم في تعليم اللغة القبطية سواء للأطفال او الكبار بطرق مبتكرة  الطلبة المتفوقون يتم اختيارهم معيدين للخدمة بالمعهد  كما  توجد سنة دراسية ثالثة اختيارية بالمعه .

أوضحت أن من أهم  شروط الالتحاق بالمعهد ألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا، يكون لديه الرغبة فى تعليم اللغة القبطية والاستعداد الكامل لتعليمها للاخرين في الكنيسة التي يخدم بها بعد انتهاء الدراسة بالمعهد. واضافت الإيبارشية أنه يجب على الطالب الالتزام، بحضور المحاضرات وفي حالة الغياب لفترة كبيرة لا يسمح له بدخول الإمتحان وتستمر فترة التقديم للمعهد حتى نهاية شهر اغسطس المقبل.

في سياق متصل، تسعى إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خاصة بالصعيد  إلى دعم المعاهد الدينية الخاصة بتعليم اللغة القبطية، وذلك باعتبارها مؤسسات أساسية تهدف تنشئة أجيال شبابية وأطفال قادرة على معرفة أساسيات اللغة القبطية.

الكنيسة اللغة القبطية ايبارشية ابو قرقا المنيا الأنبا فيلوباتير

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