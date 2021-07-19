نهاية تصوير مشاهد «200 جنيه» ويوسف رأفت آخر المنضمين

انتهى تصوير فيلم “200 جنيه”، الذي يؤدي أدوار البطولة فيه عدة نجوم ويعيد بعضهم إلى السينما، وذلك بعدما انتهى جميعهم من تصوير مشاهدهم، وينتظرون عرض الفيلم قريبًا.

وانتهى من تصوير مشاهده في الفيلم، الفنان يوسف رأفت الذي انضم إلى عدد كبير من نجوم الصف الأول مثل إسعاد يونس التي تعود بعد آخر تجربة سينمائية بعد 11 عامًا، إضافة إلي ليلي علوي وأحمد آدم وهاني رمزي وأحمد رزق و محمد فراج ومي سليم وأحمد السعدني وملك قورة، وأعرب رأفت عن سعادته بالعمل مع المخرج المتميز محمد أمين والفيلم من تأليف أحمد عبد الله.

الفنان يوسف رأفت

الجدير بالذكر أن هذه التجربة الثانية ليوسف رأفت في السينما بعد فيلم كازبلانكا، وبنهاية مشاهده، ينتهي تصوير فيلم “200 جنيه".

ويدور فيلم "200 جنيه" حول "جمعية" مسؤولة عنها الفنانة إسعاد يونس ويشترك فيها عدد كبير من سكان المنطقة الشعبية التي تقطن فيها، وسرق منها 200 جنيه وتمر على كل أشخاص الفيلم.

الفنان يوسف رأفت

الفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول العملة فئة 200 جنيه منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

والعمل يضم عددا كبيرا من الحكايات كل بطل حكاية تربطه بالبطل الآخر ولم يعتمد العمل على ظهور بطل بعينه من أول أحداث العمل لآخرها.