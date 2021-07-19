الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نهاية تصوير مشاهد «200 جنيه» ويوسف رأفت آخر المنضمين

الفنان يوسف رأفت
الفنان يوسف رأفت

انتهى تصوير فيلم “200 جنيه”، الذي يؤدي أدوار البطولة فيه عدة نجوم ويعيد بعضهم إلى السينما، وذلك بعدما انتهى جميعهم من تصوير مشاهدهم، وينتظرون عرض الفيلم قريبًا.

 وانتهى من تصوير مشاهده في الفيلم، الفنان يوسف رأفت الذي انضم إلى عدد كبير من نجوم الصف الأول مثل إسعاد يونس التي تعود بعد آخر تجربة سينمائية بعد 11 عامًا، إضافة إلي ليلي علوي وأحمد آدم وهاني رمزي  وأحمد رزق و محمد فراج ومي سليم وأحمد السعدني وملك قورة، وأعرب رأفت عن سعادته بالعمل مع المخرج المتميز محمد أمين والفيلم من تأليف أحمد عبد الله.

الفنان يوسف رأفت

الجدير بالذكر أن هذه التجربة الثانية ليوسف رأفت في السينما بعد فيلم كازبلانكا، وبنهاية مشاهده، ينتهي تصوير فيلم “200 جنيه".

ويدور فيلم "200 جنيه" حول "جمعية" مسؤولة عنها الفنانة إسعاد يونس ويشترك فيها عدد كبير من سكان المنطقة الشعبية التي تقطن فيها، وسرق منها 200 جنيه وتمر على كل أشخاص الفيلم.

الفنان يوسف رأفت

الفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول العملة فئة 200 جنيه منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

والعمل يضم عددا كبيرا من الحكايات كل بطل حكاية تربطه بالبطل الآخر ولم يعتمد العمل على ظهور بطل بعينه من أول أحداث العمل لآخرها.

هانى رمزى أحمد أدم إسعاد يونس الفنانة دينا فؤاد يوسف رأفت

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

نجم إفريقى على أعتاب الزمالك.. 300 ألف دولار تحسم الصفقة

الحكومة تنفى انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات بمحطات الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه