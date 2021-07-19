تذاكر حفل أنغام بمسرح مركز المنارة توشك على النفاد

أوشكت تذاكر حفل النجمة أنغام على النفاذ والمقرر إقامتها يوم 30 يوليو الجاري على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

تذاكر حفل أنغام بالمنارة

أسعار تذاكر حفل أنغام بمركز المنارة

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 5 فئات، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 2000 جنيه.

الفئة الثانية بمبلغ 1600 جنيه.

الفئة الثالثة بمبلغ 1200 جنيه

الفئة الثالثة بملغ 900 جنيه.

والفئة الرابعة بمبلغ 800 جنيه.

الفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 600 جنيه مصري.

شروط حضور حفل أنغام بمركز المنارة

- الدخول بنظام الملابس رسمي.

- تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.

- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.

- ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

أغنية أنغام الجديدة “برضو بتوحشني”

تستعد المطربة أنغام لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “برضو بتوحشني” خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا بعد موسم عيد الأضحى لتتزامن مع موسم الصيف الجاري.

ونشرت “أنغام” عبر حسابها الرسمي على انستجرام البرومو التشويقي للأغنية وعلقت عليها: “برضو بتوحشني، قريبًا”، ما جعل جمهورها ومتابعيها ينهالوا بالتعليقات معربين عن تحمسهم لسماع الأغنية.

آخر أعمال أنغام الغنائية

كما طرحت النجمة أنغام أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “أنا بعته كتير” عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب".

وتعاونت أنغام في أغنية “أنا بعته كتير” مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبدالواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.

كلمات أغنية أنا بعته كتير

أنا بعته كتير ووجعته كتير

وأنا فاكر إنه لا يمكن يوم من إيدي يطير

وسقاني خلاص من نفس الكاس

ولا يمكن هقدر أقول إنه معندوش إحساس

وهلوم على مين وهغلط مين

مش هافتح بقي معاه طب أعاتبه بأي عين

مش أنا اللي بديت هديت ما بنيت

فكرت إن أنا ضامنة وآديني على بعده صحيت

ياما قاللي بلاش وماتستقواش

ياما قاللي مسير الجرح يقسي وماهتمتش

لا عليه حنيت ده أنا بيه ضحيت

وآديني بموت إنما حبه في قلبي مابيموتش

كان حلم وضاع يا حبيبي وداع

مش طالب منك غير تسامحني أنا مش طماع.