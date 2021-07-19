حبس أكبر تشكيل عصابى ارتكب 26 واقعة سرقة بالبحيرة

قرر المستشار أحمد محمد عتمان، رئيس نيابة أبو المطامير بالبحيرة، مساء الاثنين، حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص يتزعمهم عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصصا فى سرقة الذهب من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، وارتكابهم 26 واقعة سرقة عن طريق إيهام المواطنين بأنهم تابعون لمعرض القاهرة الدولى للتسوق، وأنهم يرغبون فى تجهيز العرائس من محدودى الدخل.

وتمكن ضباط مباحث وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة من ضبط أكبر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الذهب من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة وإرتكابهم 26 واقعة سرقة عن طريق إيهام المواطنين بأنهم تابعين لمعرض القاهرة الدولى للتسوق وأنهم يرغبون فى تجهيز العرائس من محدودى الدخل.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شعراوى مدير مباحث البحيرة يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير من ضبط "أحمد.ع.م" عاطل مواليد 1985، مقيم قرية النقراش مركز إيتاى البارود، و " محمد ح ال ح" عاطل مواليد 1986 مقيم بقرية النقراش و "سارة م ع" ربة منزل مواليد 1999 مقيمة بقرية مليط مركز ايتاى البارود، و"صابرين ع ص" 30 سنة ربة منزل وتم ضبط السيارة رقم" ب ق ط 2197" ماركة دايو لانوس زرقا اللون وبتفتيش السيارة عثر بداخلها اسفل الكرسى الخلفى على عدد 2 سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وطبنجة بدون طلقات وباستمرار التفتيش تم العثور شنطة سوداء اللون بداخلها عدد 10 خواتم ذهب صينى وواحد خاتم فضه وواحد غويشة ذهب صينى وعدد 4 قرط ذهب صينى وعدد واحد دبلة ومبلغ وقدره 1185 جنيها و5 هواتف محمولة، وذلك عقب تلقى بلاغاً من الأهالى بقرية التحرير التابعة لدائرة مركز شرطة أبوالمطامير يفيد أن المتهمين قامو بدخوا منزل السيدة "إحسان.ز.ح"، 87 سنة مقيمة بقرية التحرير التابعة لدائر مركز شرطة ابوالمطامير مستغلين كبر سنها وتواجدها بمفردها بالمنزل وقاموا بسرقة عدد 2 قرط ذهبى، وقاموا بالتعدى عليها لولا دخول نجلتها وتدعى "مبروكة ع م" مواليد 1975 ربة منزل ومقيمة بجوارها وتدخل الاهالى وتم الإمساك بالمتهمين.

وبمناقشة المتهمين بمعرفة ضباط مركز شرطة ابوالمطامير اعترف المتهم "محمد ح ال ح" زعيم التشكيل بقيامة وكلا من باقى المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصا فى ارتكاب سرقات المواطنين والنصب عليهم من خلال قيامهم بايهام المواطنين بأنهم تابعين لمعرض القاهرة الدولى للتسوق وأنهم يرغبون فى تجهيز العرائس من محدودى الدخل ويقومون بطلب المشغولات الذهبية خاصتهم ويقومون بمغافلتهم وتبديلها بالمشغولات الذهبية الصينى وأقروا باستخدامهم السيارة المضبوطة وكذا بعض السيارات المستأجرة كما أقر المتهمون بارتكابهم عدد 26 واقعة مماثلة وهى المحضر رقم 12484 جنح مركز ابوالمطامير2021، وواقعة المحضر 4460 جنح مركز شرطة أبوالمطامير 2021، وواقعة المحضر رقم 5186 جنح مركز شرطة أبوالمطامير2021، وواقعة المحضر رقم 1375 جنح مركز شرطة كوم حمادة 2021 والمحضر رقم 11669 جنح مركز شرطة رشيد 2010 والمحضر رقم 3577 ابوالمطامير ، و 7873 جنح ادكو والمحضر رقم 88-9 جنح حوش عيسى والمحاضر رقم 3178 جنح حوش عيسى والمحضر رقم 7376 حوش عيسى والمحضر 1549 جنح حوش عيسى، والمحضر رقم 8476 جنح حوش عيسى والمحضر رقم 817 جنح حوش عيسى، والمحضر رقم 3594 جنح مركز الرحمانية 7376 جنح أبوالمطامير، و المحضر رقم 7814 جنح المحمودية والمحضر 3703 جنح المحمودية والمحضر رقم 8057 جنح ابوحمص، والمحضر رقم 9112 جنح مركز رشيد وعدد آخر من المحاضر وقاموا عقب ذلك بالتصرف فى المشغولات الذهبية وبيعها بشارع الصاغة بمدينة دمنهور.